Крупный пожар ликвидировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар ликвидировали в СКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС..

Напомним, сообщение о возгорании камыша на открытой территории на окраине Петропавловска, по адресу улица Сенная база, 5, поступило 7 мая в 18 часов 57 минут. В условиях сильной жары, в результате порывистого ветра (до 23 метров в секунду) произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома.

К месту вызова выехали подразделения пожарных частей г. Петропавловска, немедленно приступившие к тушению возгорания. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы города Петропавловска, взаимодействующих организаций.

На месте работали силы и средства ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» и ДЧС СКО», военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы, департамента полиции - всего 137 человека личного состава и 28 единиц техники.

В результате пожара огнём уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж ИП «Сервис Вектор» на площади 540 кв.м, и 3 автобуса. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

По информации ДЧС области, общая локализация возгорания камыша на окраине города была объявлена в 21 ч. 55 мин. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте пожара психологическую помощь населению оказывают специалисты психологической службы ДЧС. На базе департамента организован оперативный

штаб и открыта горячая линия. На базе СШ № 25 г. Петропавловска организован эвакопункт. Общая локализация объявлена в 21 час 55 минут. Пожар ликвидирован в 1 час 8 мая. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с жителями, которые лишились крова в результате пожара на окраине Петропавловска. Он заявил, что создана специальная комиссия. Людям предоставят временное жилье.

В день пожара была зафиксирована высокая температура (4 класс опасности), однако на территории области неоднократно фиксировались очаги возгорания, выезда противопожарной службы следовали одни за другим. Причина – в вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов. Департамент по ЧС предупреждает о необходимости строгого их соблюдения.



