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    Крупный пожар ликвидировали в Павлодаре: из огня вынесли более 50 баллонов

    5 Декабря 2022, 22:02

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожар на площади 250 кв. м ликвидировали в Павлодаре. Пожарные вынесли из огня 50 взрывоопасных баллонов из здания по производству холодильного и вентиляционного оборудования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Как ранее сообщалось, сегодня в 15.15 в Павлодаре произошло открытое горение одноэтажного железобетонного здания, обшитого сайдингом (организация по производству холодильного и вентиляционного оборудования), а также оборудования, на ориентировочной площади 250 кв. м.

    «Пожарные, приехавшие тушить огонь, обнаружили там газовые баллоны. В целях недопущения усугубления ситуации, проявляя героизм, пожарные с места пожара вынесли 4 газовых баллона (50 л), 2 углекислотных (50 л), 6 кислородных (50 л), 8 азотных баллона (50 л) и 30 фреоновых баллонов (10 л), 1 канистру бензина (20 л)», - сообщили в МЧС.

    Кроме того, оперативными действиями пожарных устранена угроза распространения огня на соседнее здание.

    До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 13 человек персонала. Также персоналом вынесено с место пожара 2 газовых баллона ( 27 л).

    «Пожарах локализован в 17-29 часов, ликвидирован в 19.18 часов. Жертв и пострадавших не допущено», - сообщили в МЧС.

    В ликвидации пожара были задействованы 35 пожарных и 7 единиц пожарной техники, спасатели оперативно-спасательного отряда, медицинские работники Центра медицины катастроф.
    Павлодарская область Происшествия Пожар Павлодар
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