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    Крупный пожар ликвидировали на заводе ферросплавов в Аксу

    21 Июня 2023, 23:38

    АКСУ. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы ДЧС Павлодарской области ликвидировали крупный пожар на заводе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    «21 июня на Аксуском заводе ферросплавов загорелся трансформатор. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров. При тушении пострадал пожарный. С травмой руки его госпитализировали в больницу. На месте работали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 20:52 и в конечном итоге полностью ликвидировать в 22:40», - говорится в сообщении МЧС.

    Напомним, на Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе №4 произошло возгорание трансформатора печи №41

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Происшествия Пожар
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