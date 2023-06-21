Крупный пожар ликвидировали на заводе ферросплавов в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы ДЧС Павлодарской области ликвидировали крупный пожар на заводе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«21 июня на Аксуском заводе ферросплавов загорелся трансформатор. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров. При тушении пострадал пожарный. С травмой руки его госпитализировали в больницу. На месте работали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 20:52 и в конечном итоге полностью ликвидировать в 22:40», - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, на Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе №4 произошло возгорание трансформатора печи №41