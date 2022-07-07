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    Крупный наркосиндикат ликвидирован КНБ РК совместно с правоохранителями Нидерландов

    7 Июля 2022, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности разработана и реализована многоходовая международная операция по ликвидации деятельности крупного международного наркосиндиката, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Данная преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и Азии.

    Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался из Афганистана, далее следовал через территорию Казахстана, конечным пунктом назначения были Нидерланды.

    С учетом обширной географии деятельности данной группы, КНБ организовано взаимодействие с правоохранительными органами Королевства Нидерландов.

    Успешной реализации операции, в том числе способствовало активное содействие Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотиками и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    В результате совместных оперативных мероприятий выявлены главные участники международного наркосиндиката. В ходе контролируемой поставки на территории Нидерландов задержан курьер, у которого изъято 30 килограммов героина, произведенного в Афганистане. Далее, правоохранительными органами в Амстердаме в ходе обысков обнаружена крупная наркоплантация.

    По данным экспертов, стоимость изъятых наркотических средств в стране назначения составляет более 2 млн. долларов. По установленным фактам правоохранительными органами Нидерландов проводится досудебное расследование.

    Фото: nieuwsblad.be

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Ближний Восток Афганистан КНБ Борьба с наркотиками Нидерланды
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