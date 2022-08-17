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    Крупный наркопосев ликвидировали в Кызылординской области

    17 Августа 2022 20:25

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Крупный наркопосев ликвидировали полицейские в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками Пограничной службы КНБ РК Кызылординской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2022» в 30 километрах от аула Турсынбай-датка Шиелийского района Кызылординской области среди зарослей обнаружена крупная наркоплантация.

    На месте происшествия задержаны трое подозреваемых в возрасте 46-51 лет. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой выявлено 2187 кустов наркосодержащих растений размером в высоту 10 см. Полицейские, помимо крупного посева, на месте в качестве вещественных доказательств изъяли продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, резиновый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли.​ Злоумышленники использовали систему капельного орошения.

    Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Шиелийского района.

    По факту проводится досудебное расследование по пунктам 1,3 части 2 статьи 300 «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» Уголовного кодекса Республики Казахстан.


    Фото: polisia.kz
    #Кызылординская область #Видео #МВД РК #Борьба с наркотиками
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