Крупный наркопосев ликвидировали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Крупный наркопосев ликвидировали полицейские в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками Пограничной службы КНБ РК Кызылординской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2022» в 30 километрах от аула Турсынбай-датка Шиелийского района Кызылординской области среди зарослей обнаружена крупная наркоплантация.

На месте происшествия задержаны трое подозреваемых в возрасте 46-51 лет. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой выявлено 2187 кустов наркосодержащих растений размером в высоту 10 см. Полицейские, помимо крупного посева, на месте в качестве вещественных доказательств изъяли продукты питания, насос, палатку, водяной мотор, резиновый шланг, лопату, мотыгу для культивирования и выращивания конопли.​ Злоумышленники использовали систему капельного орошения.

Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Шиелийского района.

По факту проводится досудебное расследование по пунктам 1,3 части 2 статьи 300 «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» Уголовного кодекса Республики Казахстан.





Фото: polisia.kz















