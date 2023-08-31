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    Крупный наркопосев ликвидировали в Кызылорде

    31 Августа 2023, 20:29

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Крупный наркопосев ликвидировали полицейские города Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» во дворе у 47-летнего жителя города обнаружено 255 кустов наркосодержащих растений. Полицейские, помимо крупного посева, на месте происшествия обнаружили высушенные растения со специфическим запахом, которые согласно результатам экспертизы являются марихуаной весом 2 кг 906 граммов. По результатам экспертизы вес 255 кустов наркосодержащих растений составил 36 кг 920 граммов.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область МВД РК Борьба с наркотиками
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