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    Крупный наркоканал пресекли в Казахстане: изъято более 100 килограмм героина

    27 Марта 2023, 09:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан совместно с МВД Кыргызской Республики в результате многоходовой спецоперации пресекли устойчивый канал контрабандных поставок тяжелых наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ Казахстана.

    В ходе оперативной разработки сотрудниками КНБ была добыта информация о сосредоточении в странах формирования наркотрафика крупных партий опиатов, предназначенных для переброски транзитом через Казахстан за рубеж.

    Поэтапно были установлены способы и ухищренные схемы транспортировки наркотиков. В результате специальных мероприятий получены точные сведения о прибытии в Казахстан иностранного гражданина, являющегося непосредственным организатором переправки наркотиков.

    «Благодаря слаженным действиям оперативников и Службы специального назначения «А» КНБ в городе Алматы при перевозке свыше 100 кг героина организатор наркоканала был задержан. Материал расследования зарегистрирован в ЕРДР, ведутся следственные действия», - сообщили в КНБ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Видео КНБ Борьба с наркотиками
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