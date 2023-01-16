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    Крупный канал поставки наркотиков пресечен в ВКО

    16 Января 2023, 17:09

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном хранении с целью сбыта, сбыте и пересылке наркотических средств после того, как перекрыли крупный канал поставок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники тдела криминальной полиции УП города Усть-Каменогорска изъяли более 28 кг запрещенных веществ. Так, 6 января во дворе одного из домов города стражи порядка задержали 39-летнего гражданина – уголовного преступника, находящегося в межгосударственном розыске, подозреваемого в хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств.

    Во время обыска по месту проживания, полицейские обнаружили 790 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета со специфическим запахом.

    Согласно заключению экспертизы, подозреваемый хранил в своей квартире 28,3 кг высушенной марихуаны. В настоящее время мужчина водворен в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК. Ему грозит лишением свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


    Фото: polisia.kz
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