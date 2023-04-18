Крупный канал поставки мефедрона из Казахстана пресечен в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с КНБ РК в рамках спецоперации пресекли крупный канал поставки и незаконный оборот синтетического наркотика «мефедрон» из Казахстана в Кыргызстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД КР.

По полученным данным, совместная спецоперация по ликвидации деятельности скупщиков наркотиков разрабатывалась в течение 6 месяцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД КР при содействии спецназа столичного ГУВД при попытке скрыться на автомашине марки BMW задержан 22-летний парень, ранее извлекший из тайника 4 пластиковые бутылки психотропного вещества по 0,5 литров каждая общим весом 1,194 кг, что эквивалентно 7164 разовым дозам синтетических наркотиков на сумму более 6,5 млн сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Задержанный водворен в СИЗО-1 города Бишкека, введется следствие.