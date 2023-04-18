Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Крупный канал поставки мефедрона из Казахстана пресечен в Кыргызстане

    18 Апреля 2023, 18:41

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с КНБ РК в рамках спецоперации пресекли крупный канал поставки и незаконный оборот синтетического наркотика «мефедрон» из Казахстана в Кыргызстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД КР.

    По полученным данным, совместная спецоперация по ликвидации деятельности скупщиков наркотиков разрабатывалась в течение 6 месяцев.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД КР при содействии спецназа столичного ГУВД при попытке скрыться на автомашине марки BMW задержан 22-летний парень, ранее извлекший из тайника 4 пластиковые бутылки психотропного вещества по 0,5 литров каждая общим весом 1,194 кг, что эквивалентно 7164 разовым дозам синтетических наркотиков на сумму более 6,5 млн сомов.


    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Задержанный водворен в СИЗО-1 города Бишкека, введется следствие.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Борьба с преступностью Кыргызстан КНБ Борьба с наркотиками Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Акорда прокомментировала Указ Президента о сотрудниках спецорганов на территории Казахстана и Кыргызстана
    Внесены изменения в Договор оказания взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном
    Новые форматы сотрудничества обсудили казахстанские дипломаты с кыргызскими экспертами
    Центр кыргызского языка и культуры открыли в Астане
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров