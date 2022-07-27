Крупный центр вакцинации от оспы обезьян планируется открыть в Париже

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Около 1700 человек были заражены оспой обезьян во Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные озвучил французским СМИ министр здравоохранения республики Франсуа Браун.

Французский министр отметил, что правительство открыло около 100 центров вакцинации от оспы обезьян, где более 6 тыс. человек уже получили профилактическую вакцинацию.

Он добавил, что правительство окажет дополнительную поддержку для обеспечения достаточного количества вакцин и проведет обучение вакцинации среди студентов-медиков.

Ф. Браун призвал пациентов, у которых есть симптомы, «самоизолироваться, как можно скорее». Тем не менее, министр не видит серьезной угрозы для широкой общественности, и сказал, что правительство сосредоточит кампанию вакцинации на целевых группах, которые считаются наиболее подверженными риску.

«Профиль пациентов таков, что это в основном мужчины, которые имели сексуальные отношения с другими мужчинами, но можно также заразиться при контакте с пораженной кожей больного», - пояснил Ф.Браун в интервью местным СМИ.

«У нас легко найдется достаточно доз для населения, наиболее подверженного риску этой болезни», - добавил министр здравоохранения.

По его словам, большинство случаев заражения произошло в парижском регионе. На этой неделе в Париже откроется специализированный крупный центр вакцинации.

Мэрия Парижа в понедельник призвала государство принять экстренные меры, чтобы получить больше доз вакцины и дополнительный персонал для введения вакцины от оспы обезьян в столице.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. К настоящему времени было зарегистрировано более 16 тыс. случаев обезьяньей оспы в более чем 75 странах мира и пять летальных случаев в Африке.

Фото: www.france24.com