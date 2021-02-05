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    Крупные взятки вымогали у предпринимателей отдельные руководители КТЖ

    5 Февраля 2021, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-брифинша следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров заявил о повсеместной коррупции, выявляемой в деятельности КТЖ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Повсеместная коррупция проявляется также в деятельности АО НК «КТЖ», где отдельные руководители занимаются вымогательством крупных взяток у предпринимателей за беспрепятственный пропуск вагонов. Такие факты пресечены в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской областях и в городе Шымкент», - сказал спикер.

    По его словам, организованные ими преступные схемы позволяли незаконно обогащаться.

    «При этом суммы взяток варьировались от 100 тысяч до пяти миллионов. Общая сумма достигала десятков миллионов тенге», - добавил Данияр Бигайдаров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    КТЖ Коррупция Курултай
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