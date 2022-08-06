Крупные партии наркотиков выявляют полицейские в Шуском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» жамбылские полицейские выявляют факты незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения мероприятия «Карасора-2022» по оперативной информации сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с отрядом спецназа задержали 35-летнего жителя села Мерке.

«Задержан на территории Шуского района, в предпесковой зоне, в 5 километрах от села Тасоткель. У жителя села Мерке обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана «каннабис» весом 8 кг 190 граммов», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

По данному факту получено соответствующее экспертное заключение. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу.

Помимо этого, 69 кг марихуаны изъяли у жителя села Тасоткель Шуского района Жамбылской области.

В той же предпесковой зоне Шуского района при проведении ОПМ «Карасора-2022» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, совместно с отрядом спецназа, задержали 52-летнего жителя села Тасоткель. Неподалеку от своего села он организовал сбор конопли. При обыске обнаружена скошенная и разложенная для просушки дикорастущая конопля весом около 69 кг.

По данному факту также получено экспертное заключение. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу.

«По этим двум фактам начаты досудебные расследования по ст.296 ч.4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», - сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области подполковник полиции Дархан Койториев.

На территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.



