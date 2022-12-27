Крупные казахстанские недропользователи подписали меморандум о цифровизации геологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Меморандум о цифровизации геологической отрасли подписан с крупными компаниями-недропользователями. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании дал поручение по полной цифровизации отечественной геологической отрасли. Министерство твердо придерживается этой цели. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов подписало меморандум с руководителями ведущих компаний, являющихся крупными инвесторами. В частности, в следующем году на геологическую службу корпорациями «ERG», «Казцинк», «Казахмыс» будет выделено более 10 млрд тенге», – сказал Серик Брекешев.

По его словам, указанные корпорации внедрят платформу «KazNedr». Это большая и сложная работа. Все ценные с геологической точки зрения участки в Казахстане станут доступными для инвесторов. В ходе работы будут использоваться наиболее передовые технологии.

Министр отметил, что в результате этой работы отечественная геологическая база выйдет на мировой уровень.

В свою очередь, генеральный директор ТОО «ERG Exploration» Азамат Шалабаев сообщил, что благодаря этой базе вся информация геологоразведки будет собираться в одном источнике. Поэтому, компании-недропользователи заинтересованы в этой работе и готовы оперативно организовать все необходимые работы.







