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    Крупные инвестпроекты сопровождает Антикоррупционная служба СКО

    23 Сентября 2020, 18:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин подписал соглашение с двумя крупными инвесторами региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента, общая сумма инвестпроектов ТОО «Петропавловский электротехнический завод» и ТОО «SMB GROUP Family», которые будет сопровождать Антикоррупционная служба, составляет 7,6 млрд тенге.

    «Единственное условие для инвесторов – это стопроцентный отказ от коррупционных составляющих в инвестиционном проекте и нулевая терпимость к коррупции. Благодаря активности предпринимателей и при оперативном реагировании с нашей стороны искореняются коррупционные предпосылки, а виновные несут справедливое наказание. Тем самым создаются условия для объединения усилий государства и общества по внедрению принципов добропорядочности и расширению территорий, свободных от коррупции», - отметил Е. Баянгазин.

    С начала года по проекту «Protecting business and investments» департамент заключил соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов с 10 инвесторами на общую сумму инвестиций более 33,4 млрд тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Коррупция Другие государственные органы
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