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    Крупные инвестиционные проекты презентовали Президенту РК в Турции

    11 Мая 2022, 12:47

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию начался со знакомства с крупными инвестиционными проектами, которые реализуют турецкие бизнесмены в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На специализированной выставке посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев рассказал Главе государстве о совместных проектах.

    Президенту были представлены проекты компаний Yildirim Group – по производству кальцинированной соды, Eczacıbaşı Holding – в геологоразведке, MFA Maske – по производству медицинских и респираторных масок, Iskefe Holding – по производству желатина, Tiryaki Holding – по производству агропромышленной продукции, YDA Group – по производству строительных материалов, медицинского оборудования и мебели, TAV Havalimanlari Holding – по строительству нового международного терминала аэропорта г. Алматы, Kayatürk Group – по строительству торгового центра, Koç Holding – по производству агропродукции, Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret AS – по производству фармацевтической продукции, Panelsan – по производству сэндвич панелей, Isiklar – по выпуску бумажной продукции, Çalık Holding – в геологоразведке и производстве агропродукции, Goknur Gida – по производству плодоовощной продукции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Инвестпроекты Акорда Экономика Турция
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