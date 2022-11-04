Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Крупные активы «Самрук-Казына» в скором времени станут публичными - Президент

    4 Ноября 2022, 14:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий призвал их активно взаимодействовать с фондом «Самрук-Казына», который входит в число 30 крупнейших суверенных фондов мира с активами на сумму 70 млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В настоящее время фонд проходит комплексную трансформацию, направленную на повышение прозрачности и эффективности. В этом контексте одним из главных направлений является приватизация портфельных активов фонда «Самрук-Казына». Крупнейшие активы фонда, такие как национальная нефтяная компания, авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором времени станут публичными. КазМунайГаз – наш национальный нефтяной чемпион – проводит IPO в Казахстане этой осенью», – сказал Президент.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий. Поприветствовав участников, Глава государства назвал встречи с дипломатическим корпусом хорошей традицией, направленной на укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества.


    Фото: akorda.kz


    Президент Казахстана ФНБ «Самрук Казына» Акорда Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева
    Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев
    Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
    Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров