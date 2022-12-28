Крупную зарубежную ОПГ мошенников ликвидировали казахстанские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские полицейские вычислили организованную преступную группировку, которая занималась интернет-мошенничеством в течении 5-6 лет. Преступники нанесли казахстанцам более 18 млрд тенге ущерба. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов во время встречи с населением города Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил глава МВД РК, данная группировка действовала не на территории Казахстана. «Цех» интернет-мошенников находился в Украине. Работали они по различным схемам, но в основном представлялись сотрудниками банка или полиции, и вводили в заблуждение граждан Казахстана, таким образом выманивали у них деньги. На протяжении 5-6 лет интернет-мошенники нанесли ущерб доверчивым гражданам на сумму более 18 млрд тенге.

«Была договоренность с нашими коллегами из соседнего государства. Я непосредственно контактировал с руководителем ведомства, то есть министром внутренних дел этой страны. На протяжении разработок были проведены оперативные комбинации, чтобы выявить лиц, которые грабят наших граждан. И во время совместной операции были откомандированы наши сотрудники, которые изобличили устойчивую преступную группу, которая на протяжении последних 5-6 лет занималась интернет-мошенничеством», - сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

По его словам, преступники звонили, представлялись сотрудниками банков и полиции. Затем они выманивали деньги и отправляли их на счета по ложным IP-адресам. И данный «цех» интернет-мошенников работал именно с Казахстаном.

«Во время их задержания было изъято огромное количество оборудования. Рабочих мест было 41. То есть столько операторов работали в трехсменном режиме для «обработки» граждан Казахстана, - дополнил глава МВД. - Принятыми мерами группировка была ликвидирована. И именно с этого адреса уже в течение последних 5 дней звонки в Казахстан не поступают. Кроме того, другими принятыми мероприятиями были заблокированы 5,5 млн телефонных звонков, которые должны были дойти до наших граждан с мошенническими предложениями. В настоящее время устанавливаются сообщники, которые находились на территории Казахстана, которые были дропперами, через которых перечислялись средства».

Как стало известно, из всех зарегистрированных 140 тысяч преступлений в этом году 30% приходится именно на интернет-мошенничество. Поэтому полицейские страны усиленно работают в этом направлении. За несколько месяцев были обнаружены и ликвидированы пять преступных групп, вымогавших деньги через глобальную сеть.



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