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    Крупную утечку метана на западе Казахстана прокомментировали в Минэкологии

    4 Августа 2023, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии Казахстана прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о крупной утечке метана на западе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специалисты тщательно оценивают ситуацию и подтверждают, что на данный момент риски для населения отсутствуют. Кроме того, проводятся регулярные замеры атмосферного воздуха. Месторождение находится на значительном расстоянии от населенных пунктов: 350 км от Актау и 70 км от ближайшего населенного пункта Шебир», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.

    В ведомстве добавили, что возгорание на месторождении «Каратурун Южный» в Мангистауской области произошло 9 июня текущего года. После инцидента были мобилизованы все доступные ресурсы. Для управления ликвидацией последствий был создан Штаб в составе руководства ТОО «Бузачи Нефть», мангистауского филиала «АкБерен», профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, ТОО «Противопожарная службы&Fare Safety» и других компаний.

    Для определения причин аварии создана специальная комиссия под руководством департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Также, в ходе консультаций с международными компаниями «Halliburton» и «Schlumberger», были рассмотрены различные подходы к устранению аварии.

    Ликвидация аварии на скважине 303 представляет собой сложную техническую задачу из-за горения фонтанирующего газа и других условий. После детального анализа, было принято решение о бурении наклонно-направленной скважины 305 для облегчения давления на горящую скважину 303.

    «Исследования на месторождении проводит компания «Бузачи Нефть». В момент возникновения пожара проводились буровые работы, во время которых и произошел выброс газо-водяной смеси и последующее возгорание. Все сотрудники подрядной организации были немедленно эвакуированы. Несмотря на то, что добыча газа не проводилась, компания «Бузачи Нефть», в соответствии с законодательством, несет все расходы по устранению аварии», - уточнили причину утечки в Минэкологии.

    Экологи, как подчеркнули в ведомстве, еженедельно выезжают на место происшествия для замера атмосферного воздуха. Проверка будет начата после ликвидации пожара.

    Ранее в СМИ появилась информация, что западные ученые обнаружили огромную утечку метана в Казахстане.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Происшествия Экология Минэкологии
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