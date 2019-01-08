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Крупную птицефабрику построят в Атбасаре
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атбасарском районе Акмолинской области построят птицефабрику на 50 тыс голов птицы. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель акима района Абай Бекбаев.
«Мясо птицы и яйца являются востребованным товаром на рынке. Подготовлены площадка для фабрики, документы, проект и план. Строительство объекта начнется к весне этого года», - сказал Абай Бекбаев.
По его словам, фабрика на 50 тыс голов с дальнейшим увеличением до 100 тыс голов птицы будет построена близ мельничного комплекса на окраине города. Работу получат 30 человек.
Напомним, в прошлом году в Акмолинской области был запущен самый крупный проект - Макинская птицефабрика. По словам акима области Малика Мурзалина, птицефабрика покроет 30% казахстанского импорта.
Автор: Даулет Изтилеу
Перевод: Сабина Биржанкызы
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