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Крупную птицефабрику построят в Атбасаре

8 Января 2019 12:21 201
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Крупную птицефабрику построят в Атбасаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атбасарском районе Акмолинской области построят птицефабрику на 50 тыс голов птицы. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель акима района Абай Бекбаев.

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«Мясо птицы и яйца являются востребованным товаром на рынке. Подготовлены площадка для фабрики, документы, проект и план. Строительство объекта начнется к весне этого года», - сказал Абай Бекбаев.

По его словам, фабрика на 50 тыс голов с дальнейшим увеличением до 100 тыс голов птицы будет построена близ мельничного комплекса на окраине города. Работу получат 30 человек.

Напомним, в прошлом году в Акмолинской области был запущен самый крупный проект - Макинская птицефабрика. По словам акима области Малика Мурзалина, птицефабрика покроет 30% казахстанского импорта.

 

Автор: Даулет Изтилеу

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Промышленность, Акмолинская область,
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