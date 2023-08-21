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    Крупную плантацию конопли выявили в Туркестанской области: вес составил почти 1 тонну

    21 Августа 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области обнаружена крупная плантация конопли. Об этом на брифинге в СЦК сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с представителями Комитета нацбезопасности с привлечением бойцов специального назначения «Беркут» провели воздушную разведку на территории Туркестанской области. В нем была задействована авиация Национальной гвардии. Во время разведки среди рощ на берегу реки Сырдарья, в селе Кызылшаруа Сауранского района, было обнаружено 4500 кустов наркотической конопли», - сообщила Шугыла Турлыбек.

    Она также пояснила, что согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое растение весило около тонны (974 кг).

    Также в ходе проведения разведки на холме на территории Туркестанской и Кызылординской областей было выявлено и уничтожено 90 кустов «конопли» весом 17,5 кг.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область МВД РК Борьба с наркотиками
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