Крупную плантацию конопли выявили в Туркестанской области: вес составил почти 1 тонну

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области обнаружена крупная плантация конопли. Об этом на брифинге в СЦК сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с представителями Комитета нацбезопасности с привлечением бойцов специального назначения «Беркут» провели воздушную разведку на территории Туркестанской области. В нем была задействована авиация Национальной гвардии. Во время разведки среди рощ на берегу реки Сырдарья, в селе Кызылшаруа Сауранского района, было обнаружено 4500 кустов наркотической конопли», - сообщила Шугыла Турлыбек.

Она также пояснила, что согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое растение весило около тонны (974 кг).

Также в ходе проведения разведки на холме на территории Туркестанской и Кызылординской областей было выявлено и уничтожено 90 кустов «конопли» весом 17,5 кг.