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    Крупную партию зерна похитили в Акмолинской области

    14 Октября 2019, 12:03

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Крупную партию зерна нового урожая на 6 млн тенге похитили в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Сотрудниками отдела криминальной полиции Егиндыкольского РОП выявлен факт кражи 90 тонн зерна нового урожая. По предварительной версии, причиненный ущерб оценивается почти в 6 млн тенге.

    «В распоряжение полицейских поступила информация о том, что к хищению причастен 59-летний руководитель одного из ТОО Егиндыкольского района, который, по версии следствия, вступил в сговор с водителями товарищества и присвоил вверенное ему имущество», - рассказали в ведомстве.

    Было установлено, что 41-летний и 39-летний жители села Бауманского, водители ТОО, не заезжая на зерноток, вывозили свежесобранный с полей урожай в соседний район для его дальнейшей реализации.

    «В настоящее время по факту кражи зерна проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», - добавили в ведомстве.

    По словам начальника Егиндыкольского РОП полковника полиции Гинаята Айтмагамбетова, на время уборочной кампании руководство департамента организовало мобильные группы из числа опытных полицейских. Они направлены во все сельские районы области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Борьба с преступностью Урожай МВД РК
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