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    Крупную партию трамадола нашли дома у сельчанина в Жамбылской области

    13 Апреля 2023, 22:32

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    В ходе обыска дома подозреваемого в спальной комнате изъято 3430 штук «Трамадола», 90 штук «Самнола» и 138 штук «Тропикамида». Всего 3430 таблеток, 514 грамм 5 миллиграмм синтетических веществ.

    Начато досудебное расследование по части 4 статье 296 УК РК.

    Задержанный дал признательные показания. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков нашли у 60-летнего фермера в Жамбылской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Борьба с наркотиками Тараз
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