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    Крупную партию спирта изъяли полицейские Астаны

    22 Мая 2023, 21:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 13 тысяч литров контрафактного спирта изъяли полицейские в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП совместно с департаментом экономических расследований при проведении оперативно-розыскных мероприятий на пресечении Астраханского шоссе и объездной трассы остановили автомашины Volvo и ГАЗель, из которых изъяли 46 пластиковых бочек емкостью 225 л.

    Со слов водителей, содержимым является спирт.

    В дальнейшем полицейскими был установлен цех, в ходе проверки которого также обнаружены 12 пластиковых бочек, спиртосодержащей жидкости, 24 ящика водки «Родники Сибири», 42 бутылки «QULAN», 5 ящиков водки в пластмассовых бутылках без маркировки.

    В помещении также имелся аппарат для размешивания спирта емкостью 1000 л и спиртометр. В ходе данных мероприятий изъято 13 050 литров спирта и 772 бутылок водки.

    Материал передан в департамент экономических расследований по подследственности.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Борьба с преступностью
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