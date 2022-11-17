Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 5 кг с порошкообразным веществом были изъяты у 35-летнего жителя Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники нашего подразделения задержали автомашину Lexus, под управлением гражданина Л., 1987 года рождения.

«В ходе досмотра автомашины в багажнике обнаружены 20 расфасованных свертков с порошкообразным веществом и два полиэтиленовых пакета аналогичного содержания. Согласно проведенной экспертизе, общий вес изъятого зелья составляет 4,7 кг мефедрона. На данный момент мы устанавливаем канал поставки наркотиков в наш город и пути его реализации. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК», – констатировал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.



