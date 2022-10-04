Крупную партию «синтетики» изъяли у закладчика в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Закладчик из столицы планировал распространить более 80 закладок с «синтетикой» на территории Кокшетау. Преступную деятельность астанчанина пресекли полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Очередного закладчика психотропных веществ, приехавшего на территорию Акмолинской области из столицы, акмолинские оперативники задержали 2 октября.

При личном обыске наркополицейские в барсетке задержанного обнаружили сверток, внутри которого находились 45 уже расфасованных закладок с веществом порошкообразной консистенции белого цвета. В кармане куртки оперативники обнаружили еще 37 аналогичных свертков. Предварительно установлено, что изъятый наркотик является психотропным веществом а–PVP, вес которого установит экспертиза. Также наркополицейскими изъят мобильный телефон, на который задержанный производил фотоотчеты с мест закладок и связывался со своим «куратором».

Как пояснил полицейским задержанный, двумя неделями ранее в Instagram он наткнулся на объявление о работе. Денежные выплаты, которые автор объявления обещал за довольно простую работу, привлекли астанчанина.

Понимая, что суть работы заключается в осуществлении закладок, и зная что данные деяния являются незаконными и уголовно наказуемыми, молодой человек все же согласился на легкий заработок и после двухнедельной «стажировки» в Астане, 2 октября прибыл в Кокшетау.

Однако акмолинские оперативники задержали закладчика в первый же «рабочий день». Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами». 22-летний астанчанин находится под подпиской о невыезде.





Фото: polisia.kz











