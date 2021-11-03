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Крупную партию синтетических наркотиков нашли в машине алматинца

3 Ноября 2021 21:49
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Крупную партию синтетических наркотиков нашли в машине алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С «синтетикой» полицейские задержали 33-летнего мужчину. Его автомашина Hyundai была остановлена сотрудниками патрульной полиции, экипажем «Буран-201».

«Мужчина стал заметно нервничать - пока инспекторы составляли в отношении него административный протокол за нарушение ПДД, он места себе не находил. Как выяснилось, неспроста. Причиной такому поведению стали свертки, обнаруженные в ходе осмотра транспортного средства фигуранта. Всего изъято и приобщено к материалам уголовного дела 224 свертка с веществом, происхождение и принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза. В свое оправдание подозреваемый заявил, что зелье приобрел в интернет–магазине для личного употребления. Однако есть подозрение, что такой объем наркотиков предназначался для дальнейшей розничной продажи. Эту версию мы непременно проверим оперативным путем», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

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#Алматы   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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