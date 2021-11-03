РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:42, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    С «синтетикой» полицейские задержали 33-летнего мужчину. Его автомашина Hyundai была остановлена сотрудниками патрульной полиции, экипажем «Буран-201».

    «Мужчина стал заметно нервничать - пока инспекторы составляли в отношении него административный протокол за нарушение ПДД, он места себе не находил. Как выяснилось, неспроста. Причиной такому поведению стали свертки, обнаруженные в ходе осмотра транспортного средства фигуранта. Всего изъято и приобщено к материалам уголовного дела 224 свертка с веществом, происхождение и принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза. В свое оправдание подозреваемый заявил, что зелье приобрел в интернет–магазине для личного употребления. Однако есть подозрение, что такой объем наркотиков предназначался для дальнейшей розничной продажи. Эту версию мы непременно проверим оперативным путем», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
    Теги:
    МВД РК Борьба с наркотиками Алматы для mail.ru Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!