Крупную партию сигарет без акцизных марок обнаружили в поезде в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 28 июня 2023 года Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска «Мерке» Жамбылской области в ходе досмотра грузового поезда сообщением Бишкек - Турксиб в двух вагонах выявлена крупная партия сигарет без акцизных марок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Указанный груз следовал из Кыргызской Республики без сопроводительных документов. Груз передан по последственности в соответствующий орган, для дальнейшего разбирательства», - сообщили в КНБ.