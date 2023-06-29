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    Крупную партию сигарет без акцизных марок обнаружили в поезде в Жамбылской области

    29 Июня 2023, 19:40

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 28 июня 2023 года Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска «Мерке» Жамбылской области в ходе досмотра грузового поезда сообщением Бишкек - Турксиб в двух вагонах выявлена крупная партия сигарет без акцизных марок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «Указанный груз следовал из Кыргызской Республики без сопроводительных документов. Груз передан по последственности в соответствующий орган, для дальнейшего разбирательства», - сообщили в КНБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью КНБ
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