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    Крупную партию наркотиков изъяли в Мангистау

    20 Июля 2023, 14:40

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ночью 11 июня в ходе ОПМ «Карасора-2023» сотрудниками УПН ДП Мангистауской области в 14 мкр задержан 29-летний подозреваемый в хранении наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе обыска мужчины изъято 33 свертка мефедрона, весом 31,70 гр.

    Во время обыска авто и квартиры изъяты еще 212 свертков наркотика. Кроме того, найдено 5 свертков с галлюциногенными грибами, которые содержат псилоцибин.

    Задержанный добровольно показал место тайника, откуда изъяли одну пластиковую тару мефедрона весом 532,34 гр.

    Всего изъяли 768,38 гр. мефедрона и 165,43 гр. псилоцибина.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 297 УК РК.

    Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится расследование.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Мангистауская область Актау полиция
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