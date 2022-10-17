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    Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области

    17 Октября 2022, 20:19

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Задержан житель Кызылординской области за хранение крупной партии наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «В рамках ОПМ «Қарасора-2022» сотрудниками УПН ДП Кызылординской области совместно с подразделением спецназначения «Беркут» и РОП Жанакорганского района у жителя области по месту жительства обнаружены наркотики, упакованные в спичечные коробки в количестве 84 шт. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной в крупном размере общим весом 359 гр. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Кызылординская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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