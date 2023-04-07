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    Крупную партию наркотиков изъяли у жамбылского фермера

    7 Апреля 2023, 12:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков хранил 60-летний фермер в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории крестьянского хозяйства, расположенного в 17 км от села Татти Меркенского района, в будке обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения коричнево-зеленого цвета со специфическим запахом.

    Согласно заключению экспертизы, обнаруженное вещество является марихуаной высушенной общим весом 7,26 кг и 88 гр гашиша. Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере задержан 60-летний житель Шуского района.

    «Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Меркенского района. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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