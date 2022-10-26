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      Костанайская область

    Крупную партию наркотиков изъяли у двоих жителей Костаная

    26 Октября 2022, 13:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 октября в ходе ОПМ «Рефлекс» в Костанае на парковочной стоянке торгового дома полицейские задержали двух жителей областного центра 27 и 29 лет. У молодых людей изъяли сверток, внутри которого находилось вещество бежевого цвета со специфическим запахом.

    «Согласно проведенной экспертизе, вещество является синтетическим наркотиком Альфа-пирипи, общим весом 496,6 грамм, что относится к особо крупному размеру. Предположительно, его хранили с целью дальнейшего распространения. В отношении указанных лиц избирается мера пресечения», – проинформировал старший оперуполномоченный УПН департамента полиции Костанайской области Лев Квасенко.

    С начала года из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 178 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 граммов героина, 18 кг гашиша и свыше 1,6 кг синтетических наркотиков.


    Фото: polisia.kz



    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Костанай
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