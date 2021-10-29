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    Крупную партию наркотиков изъяли транспортные полицейские у жителя Туркестанской области

    29 Октября 2021, 19:41

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 37-летний житель Туркестанской области был задержан сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности линейных отделов полиции на станции Шу и Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    У задержанного изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» весом около 20 кг.

    Из показаний подозреваемого, наркотическое средство собрано им возле железной дороги в июле и планировалось к перевозке по месту своего жительства в Тюлькубасский район Туркестанской области.

    Решается вопрос о направлении дела в суд по ч.4 ст.296 УК РК « Незаконные хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере» .

    Напомним, с 1 июня по 30 октября в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2021». На сегодня в рамках ОПМ сотрудниками транспортной полиции из незаконного оборота изъято свыше 117 кг различных наркотических средств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Шымкент Борьба с наркотиками
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