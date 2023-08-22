Крупную партию мефедрона изъяли в ходе спецоперации полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные наркополицейские ликвидировали устойчивый канал, а также предотвратили деятельность преступной группы, осуществлявшей поставку и сбыт наркотических средств на территорию столицы. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что по улице Токпанова установлены ранее судимые сожители в возрасте 26 и 23 лет. В ходе обыска по их месту жительства изъято три полиэтиленовых пакета с мефедроном и марихуаной, приготовленной для дальнейшей реализации, а также электронные весы, грипперы и 1 млн 238 тысяч тенге.

Установлено, что наркосбытчики реализовывали свой «товар» путем закладок. Задержанные указали сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты закладки с наркотиками. «Так, по улице Ерен-Кабырга изъято 100 полиэтиленовых свертков с наркотическим средством. По проспекту Тауелсиздик обнаружено еще 100 полиэтиленовых свертков с наркотическим средством. В результате проведенной спецоперации, из незаконного оборота изъято более 2 кг мефедрона и 200 гр марихуаны», - сообщает полиция.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой». Задержанные лица содержатся под стражей, ведется следствие.