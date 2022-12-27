Крупную партию марихуаны изъяли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию марихуаны изъяли в Алматы, подозреваемые задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Наркодельцов стражи порядка задержали в Алатауском районе Алматы. Патрульным поступил сигнал о том, что в одном из домов 13-го микрорайона прячут крупную партию наркотиков.

«Два экипажа «Буран-033» и «Буран-008» первыми отреагировали на сообщение. В квартире на первом этаже дверь открыли, но впускать полицейских наотрез отказались. Позже стала известна причина сопротивления. Один из шестерых постояльцев пытался сбежать через окно балкона и прихватить с собой коричневую сумку с наркотиками. Однако попытка не удалась. Предвидев возможный побег, патрульные организовали у окна засаду», – сказал командир полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Бауыржан Хантемиров.

К осмотру жилья, где злоумышленники хранили наркотик, подключили следственно-оперативную группу управления полиции Алатауского района.

«Проведенная судебно-химическая экспертиза установила, что в сумке хранили марихуану. Ее общий вес составил свыше 5,3 кг. Следователи установили принадлежность наркотика одному из жильцов квартиры – 27-летнему жителю Туркестанской области. Ранее он уже имел судимость за наркопреступление. Досудебное расследование продолжается, в ходе чего будет установлен канал поставки наркотиков в Алматы и цель его хранения», – резюмировал Хантемиров.Фото: polisia.kz





