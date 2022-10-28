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    Крупную партию марихуаны и ружье изъяли полицейские Костаная

    28 Октября 2022, 22:24

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию марихуаны и обрез охотничьего ружья изъяли полицейские Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Начальник управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов прокомментировал задержание 49-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

    «27 октября сотрудники по противодействию наркопреступности задержали в Костанае 49-летнего мужчину, в ходе обыска по месту жительства у него были обнаружены пять бумажных и 14 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения, один полимерный пакет с растительным веществом. Согласно заключения экспертизы, в свертках находилась марихуана общим весом 986 грамм. Также в шкафу был обнаружен обрез охотничьего ружья 16 калибра и два патрона к нему. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения арест», – рассказал Альмагамбетов.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    С начала года из незаконного оборота изъято более 178 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 г героина, 18,3 кг гашиша, и более 1,6 кг синтетических наркотиков.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Костанайская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками Костанай
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