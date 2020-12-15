Крупную партию героина задержали пограничники на казахстанско-кыргызской границе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию героина задержали пограничники на казахстанско-кыргызской границе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

На автомобильном пункте пропуска с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и служебной собаки по кличке Джек в автомашине «Toyota Prado», следовавшей из Кыргызстана в Казахстан под управлением гражданина «Б», выявлены укрытые от досмотра пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом.

Задержанный и изъятое вещество переданы в ДКНБ по Жамбылской области для дальнейших процессуальных действий.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином весом 60 килограммов 370 граммов.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, часть 4 деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества).