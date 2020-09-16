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    Крупную партию героина задержали на границе с Кыргызстаном

    16 Сентября 2020, 11:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 14 сентября 2020 года сотрудниками Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу МФ РК и Департамента экономических расследований по Жамбылской области на пограничном посту «Карасу» задержано автотранспортное средство под управлением гражданина Кыргызской Республикой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    В грузовом отсеке авто были обнаружены два пластмассовых ведра с пчелиным медом.В двойном дне ведер были установлены тайники, где находились 2 полиэтиленовых свертка с веществом бежевого цвета общим весом 1 872 грамм, сообщили в Комитете.

    Согласно результатам экспертизы вещество является героином.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 286 ч. 4 УК РК. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Борьба с преступностью Кыргызстан
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