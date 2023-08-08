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    Крупную ОПГ ликвидировали в Алматы: изъято более 40 кг наркотических средств

    8 Августа 2023, 17:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - МВД ликвидирована преступная группировка, организовавшая две фитолаборатории по выращиванию наркотиков каннабисной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Департаментом по противодействию наркопреступности МВД и департаментом полиции города Алматы с привлечением спецподразделений СОБР и «Арлан», совместно с ДКНБ по городу и при координации органов прокуратуры пресечена деятельность устойчивой преступной группы, занимавшейся культивированием и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере.ОПГ наладила культивирование наркосодержащих растений и сбыт наркотиков в самой южной столице и пригородных районах. Наблюдение и фиксация преступной деятельности осложнялись для полицейских тем, что наркотики поставлялись ограниченному кругу проверенных заказчиков. Специально созданными следственно-оперативными группами проведены задержания 14 человек на территории города Алматы и Алматинской области. Одновременно проведены обыски с привлечением служебно-розыскных собак.

    В каждом доме были обнаружены и изъяты наркотические средства.При обыске частного дома, принадлежащего одному из задержанных, в поселке Байтерек Алматинской области обнаружено дополнительное подсобное помещение, оборудованное диодными лампами для культивирования наркосодержащих растений. Изъято 32 куста конопли.Вторая лаборатория была установлена в Алматы, в цокольном этаже частного дома. Здесь также были изъяты кусты наркосодержащей конопли, семена, свертки с высушенной марихуаной и оборудование для культивирования растений. Во время задержания все члены преступной группы находились в состоянии наркотического опьянения.В результате операции из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотических средств. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу также приобщены изъятые семена конопли, оборудование для ее выращивания, денежные средства в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны, которые использовались в преступной деятельности. «Участникам наркобизнеса кроме культивирования и незаконного оборота наркотиков будет вменена статья 262 УК РК «Создание, руководство и участие в организованной группе». Наказание предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества», – сообщили в МВД.Полиция предупреждает граждан об уголовной ответственности за любые действия, совершенные с наркотическими средствами. Если вам поступило предложение о таком «легком заработке» или вы стали свидетелем преступления, просим незамедлительно сообщать по телефону 102. 152 ПоделитьсяFacebook».

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Алматы МВД РК КНБ Криминал полиция
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