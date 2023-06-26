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    Крупную наркоплантацию ликвидировали в Кызылординской области

    26 Июня 2023, 20:54

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 23 июня сотрудниками УПН ДП Кызылординской области совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД РК в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2023» в 70 км от района Каргалы Шиелийского района обнаружена крупная наркоплантация. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «На месте происшествия задержан 48-летний подозреваемый. В ходе осмотра выявлено 2377 кустов наркосодержащих растений. Также на месте обнаружено 3 кг 310 гр марихуаны. Кроме того, по результатам экспертизы вес 2377 кустов наркосодержащих растений составил 288 кг 871 гр. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 300 УК РК», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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