Крупного наркодельца задержали с поличным патрульные полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Патрульные полицейские Алматы задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Задержанный имел при себе 80 свертков с порошкообразным веществом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Фигурант задержан в спальном районе Алматы.

Во дворе жилых домов в микрорайоне Аксай патрульный экипаж «Буран-082» заметил молодого мужчину, который, увидев сотрудников полиции, пытался скрыться.

«Патрульные задержали подозрительного человека. Он признался, что имеет при себе наркотики. Следственно-оперативной группой УП Ауэзовского района в ходе личного обыска задержанного было изъято 80 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Сам задержанный уточнил, что в пакетиках – синтетическое наркотическое средство «скорость».

Он также пояснил, что является распространителем зелья, путем закладок в разных точках в города. В настоящее время по изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Оперативными подразделениями будет установлен канал поставки и география распространения наркотиков в мегаполисе», – сообщил командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Бауыржан Хантемиров.





Фото: polisia.kz



