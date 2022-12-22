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    Крупного наркодельца задержали с поличным патрульные полицейские Алматы

    22 Декабря 2022, 09:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Патрульные полицейские Алматы задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Задержанный имел при себе 80 свертков с порошкообразным веществом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Фигурант задержан в спальном районе Алматы.

    Во дворе жилых домов в микрорайоне Аксай патрульный экипаж «Буран-082» заметил молодого мужчину, который, увидев сотрудников полиции, пытался скрыться.

    «Патрульные задержали подозрительного человека. Он признался, что имеет при себе наркотики. Следственно-оперативной группой УП Ауэзовского района в ходе личного обыска задержанного было изъято 80 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Сам задержанный уточнил, что в пакетиках – синтетическое наркотическое средство «скорость».
    Он также пояснил, что является распространителем зелья, путем закладок в разных точках в города. В настоящее время по изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Оперативными подразделениями будет установлен канал поставки и география распространения наркотиков в мегаполисе», – сообщил командир полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Бауыржан Хантемиров.


    Фото: polisia.kz
    Алматы Борьба с преступностью Происшествия Видео Борьба с наркотиками
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