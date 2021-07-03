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    19:55, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Крупное кафе горело в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горело крупное кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2 июля в 17-22 силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру в мкр Мамыр-4 Ауэзовского района. По прибытии в 17-29, обнаружено горение открытым пламенем кровли и потолочного перекрытия 2-х этажного кафе «Тарым», - сообщили в ДЧС Алматы.

    Создалась угроза перехода огня на рядом стоящие здания.

    «Незамедлительно поданы стволы на тушение и защиту рядом стоящего здания, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.

    С места пожара эвакуировано 8 газовых баллонов объемом по 50 л. Принятыми мерами загорание локализовано в 18-06, еще через 11 минут ликвидировано на общей площади 150 кв.м», - рассказали в ДЧС.

    Угроза распространения огня полностью снята. Здание кафе удалось отстоять, жертв и пострадавших нет.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы для mail.ru Происшествия
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