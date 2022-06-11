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    Крупное хищение денег в детском саду выявили в Алматы

    11 Июня 2022, 18:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший главный бухгалтер одного из частных детских садов в Алматы похитила денежные средства. Суд вынес ей обвинительный приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем Telegram -канале заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов опубликовал благодарственное письмо директора детского сада. Женщина сообщила, что благодаря профессионализму полицейских завершилось расследование уголовного дела по факту хищения в виде растраты вверенного имущества в крупном размере бывшим главным бухгалтером детсада. Она добавила, что дело направлено в суд, вынесен обвинительный приговор с назначением справедливого наказания осужденной и взысканием причиненного ущерба.

    «Справедливое и законное расследование позволило поставить точку в этом деле. Несмотря на то, что сложно было овладеть бухгалтерскими знаниями, следователь смог разобраться во всех деталях и самом уголовном правонарушении. Работа проделана в полном объеме и правильно определена квалификация дела, проведен ряд экспертиз. Следователь проявил высокий профессионализм», - отметила автор благодарственного письма.

    Ранее сообщалось, что бухгалтеры больницы в Кызылординской области похитили более 14 млн тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Судебный процесс МВД РК Общество Криминал
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