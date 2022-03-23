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    Крупное ДТП произошло на въезде в столицу

    23 Марта 2022, 16:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На въезде в столицу произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием около десяти автомобилей и пассажирского автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пользователи распространили видео с места происшествия, на котором видно большое число участников ДТП. Авторы видео призывают автомобилистов не выезжать из города. По словам очевидцев, это произошло на старом посту ГАИ, по дороге из Косшы в Нур-Султан.

    В столичном департаменте полиции подтвердили эту информацию и отметили, что на месте происшествия работает наряд полиции и точные данные о пострадавших, причине и количестве участников ДТП предоставят позже.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана ДТП Происшествия
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