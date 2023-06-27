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    Крупнейшую гидросолнечную электростанцию ввели в эксплуатацию в Китае

    27 Июня 2023, 08:10

    ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ - В Китае в воскресенье была введена в эксплуатацию крупная гидросолнечная электростанция, расположенная в Ганьцзы-Тибетском автономном округе провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Синьхуа».

    Гелиоэлектростанция «Кэла» в уезде Яцзян построена в рамках первой очереди гибридного гидросолнечного проекта гидроэлектростанции (ГЭС) «Лянхэкоу». Она является крупнейшей и самой высотной гидросолнечной электростанцией в мире.

    Общая площадь гелиоэлектростанции составляет около 1667 га, а установленная мощность - 1 млн кВт. Ежегодно она способна вырабатывать в среднем 2 млрд кВт-ч электроэнергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа более чем на 1,6 млн тонн в год.

    ГЭС «Лянхэкоу» расположена на реке Ялунцзян в Ганьцзы-Тибетском автономном округе, ее проектная установленная мощность составляет 3 млн кВт.

    Бассейн реки Ялунцзян является одной из баз чистой энергии в Китае.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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