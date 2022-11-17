Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Крупнейший железнодорожный проект начали строить в Казахстане

    17 Ноября 2022, 12:58

    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты в рамках Национального проекта «Сильные регионы — драйвер развития страны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Запуск новой железнодорожной линии протяженностью 836 км будет способствовать бесперебойному экспорту отечественной продукции и росту транзитного потенциала страны. В ходе строительства планируется возвести 419 искусственных сооружений (5 больших мостов, 87 малых и средних мостов, 288 водопропускных труб, 14 автодорожных путепроводов), а также объекты энергетики и связи. Строительство должно завершиться в 4 квартале 2025 года.

    В церемонии запуска работ в режиме телемоста принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.


    В своем выступлении он отметил, что стратегически важный проект реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и имеет большое значение для развития транзитно-транспортного потенциала республики

    Так, по его словам, за последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок в стране вырос в 4,4 раза, за 10 месяцев текущего года грузооборот в экспортном направлении составил свыше 74 млрд тоннокилометров, что на 11% больше, чем в прошлом году

    В этой связи принято решение о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли, которые позволят значительно нарастить пропускные мощности. Среди них линии Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, обводная вокруг Алматы и другие.

    «Сегодня мы даем старт крупнейшему железнодорожному проекту. Он позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз – с 12 до 60 пар поездов, а также полностью снимет вопросы перевозок казахстанских экспортеров в этом направлении», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что при реализации проекта доля местного содержания превысит 80%. В частности, производство шпал, рельсов, трансформаторов, поставка инертных материалов, песка и щебня будут осуществляться местными компаниями. Кроме того, в рамках строительства будет задействовано около 3700 человек, а при эксплуатации ж/д линии постоянные рабочие места получат 500 человек.


    «Совокупный эффект от его реализации позволит дополнительно увеличить поступления в бюджет на 4,1 трлн тенге в течение 20 лет», – отметил Алихан Смаилов, дав старт работам на новом ж/д участке.

    В официальной церемонии также приняли участие руководители центральных и местных исполнительных госорганов, фонда «Самрук-Казына», АО «НК «Қазақстан темір жолы», железнодорожники и ветераны отрасли.

    Фото: primeminister.kz
    Премьер-министр РК Карагандинская область Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
    Инкубатор мощностью 8 млн голов птицы в год построят в Костанайской области
    Новый казахский драмтеатр открыли в СКО
    Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    Новости партнеров