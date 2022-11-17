Крупнейший железнодорожный проект начали строить в Казахстане

17 Ноября 2022, 12:58

17 Ноября 2022, 12:58

Крупнейший железнодорожный проект начали строить в Казахстане

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты в рамках Национального проекта «Сильные регионы — драйвер развития страны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Запуск новой железнодорожной линии протяженностью 836 км будет способствовать бесперебойному экспорту отечественной продукции и росту транзитного потенциала страны. В ходе строительства планируется возвести 419 искусственных сооружений (5 больших мостов, 87 малых и средних мостов, 288 водопропускных труб, 14 автодорожных путепроводов), а также объекты энергетики и связи. Строительство должно завершиться в 4 квартале 2025 года.

В церемонии запуска работ в режиме телемоста принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

В своем выступлении он отметил, что стратегически важный проект реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и имеет большое значение для развития транзитно-транспортного потенциала республики

Так, по его словам, за последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок в стране вырос в 4,4 раза, за 10 месяцев текущего года грузооборот в экспортном направлении составил свыше 74 млрд тоннокилометров, что на 11% больше, чем в прошлом году

В этой связи принято решение о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли, которые позволят значительно нарастить пропускные мощности. Среди них линии Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, обводная вокруг Алматы и другие.

«Сегодня мы даем старт крупнейшему железнодорожному проекту. Он позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз – с 12 до 60 пар поездов, а также полностью снимет вопросы перевозок казахстанских экспортеров в этом направлении», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр подчеркнул, что при реализации проекта доля местного содержания превысит 80%. В частности, производство шпал, рельсов, трансформаторов, поставка инертных материалов, песка и щебня будут осуществляться местными компаниями. Кроме того, в рамках строительства будет задействовано около 3700 человек, а при эксплуатации ж/д линии постоянные рабочие места получат 500 человек.

«Совокупный эффект от его реализации позволит дополнительно увеличить поступления в бюджет на 4,1 трлн тенге в течение 20 лет», – отметил Алихан Смаилов, дав старт работам на новом ж/д участке.

В официальной церемонии также приняли участие руководители центральных и местных исполнительных госорганов, фонда «Самрук-Казына», АО «НК «Қазақстан темір жолы», железнодорожники и ветераны отрасли.

Фото: primeminister.kz