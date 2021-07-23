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    Крупнейший в СНГ сервисный центр по продаже сельхозтехники открылся в Кокшетау

    23 Июля 2021, 16:46

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау в рамках 30-летия Независимости страны состоялось открытие крупнейшего в СНГ и единственного по обслуживанию полной линейки сельскохозяйственной техники марки «John Deer» в северном регионе сервисного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Сервисный центр открыт ТОО «Евразия Групп Казахстан», представителем швейцарской компании «Eurasia Group AG» - национального дилера «John Deere» на территории Казахстана.

    Комбайны и трактора «John Deer» востребованы у аграриев во всем мире как высокопроизводительная и надежная техника. На сегодня парк сельхозтехники марки «John Deer» по Акмолинской области составляет 428 тракторов, 590 комбайнов и 370 посевных комплексов.

    Новый сервисный центр, оборудованный по последнему слову техники, будет отвечать современным запросам и тенденциям сельскохозяйственной отрасли: обеспечит наличие и бесперебойную поставку запасных частей по Казахстану, расширит возможности капитального ремонта и восстановления техники с наработкой, позволит обучать фермеров и молодых специалистов новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

    В церемонии открытия объекта приняли участие почетные гости - чрезвычайный и полномочный посол Германии в Казахстане Тило Клиннер и первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

    Гостей и участников мероприятия приветствовал аким области Ермек Маржикпаев.

    «Проект ТОО «Евразия Групп Казахстан», реализованный в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития при участии иностранного инвестора, является одним из наиболее значимых для региона, открываемых в преддверии празднования 30-летия Независимости нашей страны. Для строительства сервисного центра не зря выбран именно наш областной центр. С точки зрения логистики город Кокшетау равно удален от крупных городов северного региона страны, а также близко расположен к столице. Новый объект придаст импульс развитию аграрного сектора с мультипликативным эффектом на всю экономику», - отметил в своем выступлении руководитель региона.

    На территории сервисного центра также расположены центр капитального ремонта сельскохозяйственной техники с учебным классом и агрегатной мастерской, обучающий центр по цифровизации и автоматизации процессов в сельском хозяйстве, нулевым технологиям, ирригации и овощеводству, закрытая и открытая выставочные площадки для техники, площадка для тест-драйва машин, территория для техники, бывшей в употреблении и открытый таможенный склад.

    Общая стоимость проекта составила 2,6 млрд тенге, создано 130 рабочих мест.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Акимат Промышленность Сельское хозяйство Регионы Казахстана 30 лет Независимости
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