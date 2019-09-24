Крупнейший в СНГ сельскохозяйственный комплекс построят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов рассказал об основных итогах встреч Главы государства с руководителями крупнейших американских компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У Президента была достаточно насыщенная экономическая поездка, хотя, и основная тема визита в США – это участие в Генеральной Ассамблее ООН. Тем не менее, был ряд двусторонних встреч, порядка 7-8 встреч с американскими компаниями, причем теми компаниями, которые не работают еще. Потому что с американскими инвесторами, которые уже в Казахстане, у нас налажен хороший диалог через совет иностранных инвесторов и другие форумы», - сказал Тимур Сулейменов после встречи Президента с руководителями ведущих американских компаний.

Он пояснил, с какими именно компаниями прошли встречи в Нью-Йорке.

«Здесь Президент встречался с такими компаниями, как Amazon, Plug&Play, с рядом компаний из сельскохозяйственного сектора – Tyson Foods, Marmot Industries. В принципе, характер встреч отражает наши приоритеты. Наш приоритет в экономике – это диверсификация, цифровизация. Поэтому три встречи было с известнейшими американскими глобальными компаниями в этом секторе. Достигнуты договоренности о том, что часть из них в следующем году будут открывать офисы на базе Стартап хаба в Нур-Султане, то есть, пользуясь инфраструктурой ЭКСПО», - отметил Т. Сулейменов.

Одним из наиболее масштабных проектов станет создание крупного сельскохозяйственного комплекса. По словам зампреда Администрации Президента, проект станет крупнейшим на постсоветском пространстве.

«Это очень большой сельскохозяйственный проект, если он будет запущен, то это будет крупнейший не только в ЦА, но и на всем постсоветском пространстве. Мы говорим о размере инвестиций в зависимости от параметров - как от 500 млн до 1,3 млрд долларов США. Это огромные инвестиции с огромными и хорошими технологиями. Это будет интегрированный комплекс: от пастбищ до переработанной продукции. До 70% планируется экспортировать», - сообщил спикер.

«Президент как раз проговорил с американскими инвесторами в том числе о тех договоренностях, которые были достигнуты в ходе его визита в Китай. Там, как вы помните, были достигнуты договоренности о признании ветеринарных и фитосанитарных сертификатов по ряду продукции - мясной и растительной. Естественно для любого инвестора открытие рынка Китая - это огромный магнит. Поэтому надеемся, что сейчас оставшаяся часть работы будет проведена профильным министерством и правительством в целом и по итогам этого года мы получим готовое инвестиционное решение», - заключил Т. Сулейменов.



