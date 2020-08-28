Крупнейший в мире производитель сельхозтехники откроет завод в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подписало Соглашение о промышленной сборке с одной из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники - немецкой компанией «CLAAS», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Промышленная кооперация Казахстана и Германии была инициирована Главой государства в ходе рабочей встречи с председателем Наблюдательного совета компании «CLAAS Group» К. Клаас-Мюльхойзер в рамках визита Президента РК в ФРГ в декабре 2019 года. По итогам визита для работы с германским бизнесом была создана специальная рабочая группа под руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Проработка проекта по организации производства сельскохозяйственных машин на территории РК велась Комитетом по инвестициям МИД РК, Посольством РК в ФРГ, АО «НК «Kazakh Invest» и Министерством сельского хозяйства РК.

CLAAS является флагманом мирового сельхозмашиностроения и крупнейшим европейским производителем сельхозтехники. Вхождение именитой немецкой компании в Казахстан является знаковым событием для всех отечественных аграриев, которые давно нуждались в доступной высокопроизводительной технике.

Подписание Соглашения, с учетом нынешних реалий пандемии, состоялось посредством видеосвязи. От имени министерства документ визировал вице-министр Аманияз Ержанов, германская сторона была представлена региональным директором по странам Восточной Европы и СНГ компании CLAAS Нильсом Ройчем.

Новый завод расположится в Северо-Казахстанской области. На первом этапе здесь будет налажено производство комбайна TUCANO, включая установку специализированного оборудования и подготовку технического персонала.

Проект будет реализован совместно с официальным представителем CLAAS в Казахстане компанией «СТ-Агро». Объем инвестиций в экономику области составит около 3,4 млрд тенге, источником финансирования являются собственные средства немецкой компании. На начальном этапе будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

«Мы, от лица компании «CLAAS», выражаем свое признание Правительству Казахстана, посольству страны в Германии за дипломатическую поддержку в реализации намеченного двустороннего проекта в области сельскохозяйственного машиностроения. Мы видим большой потенциал в Республике Казахстан и поэтому планируем выстроить долгосрочное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнул Нильс Ройч.

В рамках Соглашения компания поэтапно будет увеличивать локализацию компонентов, а также заниматься технической подготовкой кадров для дальнейшего развития производства.

При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать до 200 единиц сельскохозяйственной техники (комбайны, трактора и посевные комплексы) в год, что качественно улучшит ситуацию по обновлению машинно-тракторного парка в РК.

Вхождение CLAAS в список производителей сельхозтехники с мировым именем, реализующих производство на территории Казахстана, таких как «PÖTTINGER», «LOVOL», «BUHLER», «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод», «МТЗ», «Гомсельмаш» и др., полностью соответствует программе страны по импортозамещению, перекрывая все потребности фермеров.

Отметим, что данная работа проведена за счет выверенной индустриальной политики государства в части развития АПК Казахстана.

Напомним, в рамках официального визита в Германию 5-6 декабря 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями немецких компаний и объявил об эксклюзивных условиях для немецкого бизнеса.

С 14 по 16 февраля 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Мюнхен (Германия). В ходе визита он также провел ряд двусторонних встреч с главами крупных германских компаний и рассказал им об инвестиционных возможностях Казахстана.

21 апреля и 20 мая под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра состоялись видеоконференции с участием руководителей более 50 немецких компаний для развития двустороннего сотрудничества в области машиностроения, а также практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч Президента РК Касым-Жомарта Токаева с германским бизнесом в рамках его визитов в ФРГ в 2019 году и в начале 2020 года.